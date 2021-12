https://it.sputniknews.com/20211205/lavrov-blinken-scambio-acceso-durante-una-cena-ufficiale-dellosce--14056131.html

Lavrov-Blinken, "scambio acceso" durante una cena ufficiale dell'OSCE

Lavrov-Blinken, "scambio acceso" durante una cena ufficiale dell'OSCE

I due titolari della diplomazia di USA e Russia si sono confrontati in maniera molto aperta sulla situazione in Ucraina. 05.12.2021, Sputnik Italia

"Uno scambio acceso sull'Ucraina" tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha avuto luogo nel corso di una cena dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa a Stoccolma all'inizio di questa settimana, ha riferito Bloomberg.Il notiziario ha citato fonti anonime secondo il confronto ha avuto luogo durante l'incontro del 1 dicembre a cui hanno partecipato "dozzine di colleghi".Le fonti hanno affermato che "la tensione verbale è scoppiata" a seguito di una discussione tra gli Stati Uniti e i suoi alleati europei su come "contrastare la minaccia di un'invasione russa dell'Ucraina" in ragione del presunto "ammassamento di truppe al confine del Paese vicino" da parte di Mosca.La discussione è andata oltre quando Lavrov "ha preso la parola per ribadire il punto di vista della Russia" sul colpo di stato in Ucraina del 2014, con il ministro degli esteri russo che ha poi accusato la NATO e l'UE di "sopprimere il dissenso e minacciare" Mosca.L'indiscrezione di Bloomberg arriva dopo che l'ambasciata russa a Washington ha risposto alle speculazioni dei media occidentali sui presunti piani di Mosca per un'invasione dell'Ucraina sottolineando che la Russia ha il diritto di spostare le truppe della nazione all'interno del proprio territorio.

