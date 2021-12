https://it.sputniknews.com/20211205/india-polizia-spara-su-civili-al-confine-con-la-birmania-13-morti-14050188.html

India, polizia spara su civili al confine con la Birmania: 13 morti

India, polizia spara su civili al confine con la Birmania: 13 morti

L'incidente ha visto coinvolti alcuni lavoratori, sospettati di far parte di un gruppo di insorti locali. 05.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-05T11:34+0100

2021-12-05T11:34+0100

2021-12-05T11:34+0100

mondo

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/9793427_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_524ee81bd343c41d87ab0f329878e1bc.jpg

Tredici civili sono stati uccisi nello stato indiano nord-orientale del Nagaland dalle forze di sicurezza, che hanno aperto il fuoco su un camion e poi su un gruppo di persone che protestavano per l'incidente.Lo ha riferito oggi la polizia con un comunicato, precisando che la sparatoria è avvenuta al confine con la Birmania:Secondo il poliziotto, sei lavoratori sono stati uccisi in un agguato delle forze di sicurezza mentre stavano tornando a casa in camion nel villaggio di Oting.I parenti delle vittime, andati alla loro ricerca, hanno scoperto i corpi e si sono rivolti alle forze dell'ordine per chiedere spiegazioni.In un comunicato, l'esercito indiano ha affermato di aver agito sulla base di “indizi credibili”, e che in realtà stava inseguendo un gruppo di insorti che operava nella zona.Un membro delle forze di sicurezza è stato ucciso e diversi altri sono feriti nell'incidente, ha detto.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, india