Covid: da martedì test prima di partire per GB. Le compagnie protestano: "duro colpo per il settore"

Tutti i viaggiatori diretti in Regno Unito da martedì dovranno mostrare il test antiCovid negativo prima della partenza. Le compagnie aeree sono sul piede di guerra per la decisione annunciata ieri da Londra, che definiscono un "duro colpo" per il settore. La nuova misura è stata adottata per contenere la diffusione della variante Omicron e vale per tutte le persone con più di 12 anni. Il tampone, secondo quanto riporta la Bbc, dovrà essere effettuato fino ad un massimo di 48 ore prima di partire. Per il sindacato delle compagnie aeree britanniche, Airlines Uk, si tratta di una mossa "prematura" che "colpirà l'industria e i passeggeri prima di vedere i dati completi" sull'effetto della variante Omicron.Fino ad ora i viaggiatori diretti nel Regno Unito erano tenuti ad auto isolarsi fino al risultato negativo dei test entro due giorni dall'arrivo nel Paese. Il governo inoltre ha aggiornato la lista rossa dei Paesi includendo la Nigeria. Le persone che provengono da questi Paesi possono entrare in Regno Unito solo se cittadini britannici, irlandesi o residenti. In ogni caso dovranno trascorrere un periodo di isolamento in appositi hotel.

