CNN, licenziato Chris Cuomo: aiutò il fratello a difendersi dalle accuse per molestie

05.12.2021

La CNN ha licenziato Chris Cuomo con effetto immediato per il suo coinvolgimento nella difesa di suo fratello, l'ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, coinvolto in uno scandalo legato a delle molestie sessuali. Chris Cuomo, il conduttore di "Cuomo Prime Time", è stato sospeso dalla CNN all'inizio della settimana, con la rete che stava valutando le nuove informazioni emerse in merito al suo tentativo di difendere il fratello maggiore. Cuomo ha rilasciato una breve dichiarazione dopo il licenziamento in merito alla decisione presa dall'azienda e alla sua attività televisiva, esprimendo un certo rammarico per la fine della sua esperienza al Cuomo Prime Time, trasmissione del quale peraltro sottolinea i grandi traguardi raggiunti.Cuomo nei mesi passati ha utilizzato usato i suoi contatti nel mondo dei media e del giornalismo per aiutare la difesa di suo fratello a restare 'un passo avanti' rispetto alle accuse di molestie che hanno coinvolto quest'ultimo.Le dimissioni di Andrew CuomoAndrew Cuomo è finito nell'occhio del ciclone dopo che, nel dicembre 2020, emersero una serie di accuse di molestie sessuali a suo carico.Ad accusare l'ex governatore di New York è stata una sua ex assistente, che ha accusato Cuomo di averla molestata per anni.Nei mesi successivi altre donne hanno avanzato le proprie accuse relative alla condotta di Cuomo e, nel mese di marzo, è iniziata un'indagine, che ha decretato come Cuomo abbia molestato sessualmente 11 donne.Andrew Cuomo ha negato le conclusioni del procuratore generale, ma una settimana dopo si è dimesso dalla sua carica.

