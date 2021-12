https://it.sputniknews.com/20211205/capo-dellesa-esorta-a-prevenire-il-dominio-di-starlink-di-elon-musk-sul-mercato-spaziale-14058787.html

Capo dell'ESA esorta a prevenire il dominio di Starlink di Elon Musk sul mercato spaziale

"I governi europei devono essere interessati nel garantire ai fornitori europei pari opportunità per competere sul mercato", ha affermato Aschbacher in un'intervista al giornale Financial Times.Aschbacher ha osservato che la mancanza di una posizione coordinata dei paesi europei ha portato alla situazione in cui Musk "stabilisce le regole da solo".Il giornale scrive che Musk ha già ricevuto l'autorizzazione dal regolatore americano per lanciare in orbita più di 30.000 satelliti. A sua volta, la Germania ha chiesto all'Unione internazionale delle telecomunicazioni di fornire all'imprenditore americano le frequenze per 40mila satelliti Starlink.Ad avviso di Aschbacher, l'aumento del numero dei satelliti Starlink indica anche gli interessi del governo americano.Starlink è una rete satellitare di prossima generazione in grado di fornire agli abitanti della Terra l'accesso a Internet a banda larga. L'implementazione pratica del progetto è iniziata il 22 febbraio 2018.L'obiettivo del progetto è fornire accesso a Internet ad alta velocità in qualsiasi parte del mondo.Dal 2018 SpaceX ha lanciato circa 1.800 satelliti Starlink. La costellazione di satelliti Starlink è dispiegata in orbita a un'altitudine di 550 chilometri e si prevede che in futuro comprenderà fino a 12.000 satelliti.

