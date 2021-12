https://it.sputniknews.com/20211205/brunetta-con-il-super-green-pass-lobbligo-vaccinale-non-servira-lobbligo-vaccinale-14051239.html

Brunetta: “Con il Super green pass l’obbligo vaccinale non servirà l’obbligo vaccinale”

Il ministro della Pubblica amministrazione esalta il senso di responsabilità degli italiani e i risultati raggiunti dalla campagna vaccinale che consentirà di... 05.12.2021, Sputnik Italia

“Il green pass è una storia di successo”, esordisce sulle pagine del Corriere della Sera il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, promuovendo a pieni voti l’approccio del governo Draghi alla gestione della pandemia.Per Brunetta, che dall’inizio ha caldeggiato l’obbligo del green pass anche sui luoghi di lavoro, il certificato verde “è un successo dovuto al senso di responsabilità e disciplina degli italiani. Sembra quasi una bestemmia, ma è la realtà”.In Italia non serve l’obbligo del vaccinoBrunetta sottolinea che l’esperienza italiana è un elemento distintivo che viene anche preso ad esempio all’estero.E precisa: “Da noi l’obbligo c’è per i medici e dal 15 dicembre ci sarà per la scuola e per le forze dell’ordine”.Una dimensione che non prevede un obbligo generalizzato, scartato fino ad ora dal premier Draghi, e che col Super green pass consentirà di avere “un Natale totalmente aperto”.Adesso l’obiettivo è “ricacciare l’indice di contagio Rt sotto l’1, perché sopra l’1 la situazione si fa via via sempre più preoccupante”.E se non bastassero percentuali alte di vaccinati e restrizioni per i non vaccinati, verranno reintrodotte le mascherine obbligatorie.E sui più giovani e i tamponi gratuiti, Brunetta ammette che “si sta studiando” e i controlli sui mezzi pubblici “si stanno organizzando”.

