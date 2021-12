https://it.sputniknews.com/20211204/vienna-non-si-placa-la-piazza-no-green-pass-in-10-mila-al-corteo-contro-le-misure-anti-covid-14048310.html

Vienna, non si placa la piazza no green pass: in 10 mila al corteo contro le misure anti-COVID

Nuovo sabato di manifestazioni a Vienna, contro le misure anti covid in atto nel paese alle prese con l'aumento dei contagi da Covid-19. 04.12.2021, Sputnik Italia

Tra 5.000 e 10.000 le persone che sabato si sono radunate nella capitale austriaca per contestare le restrizioni anti-Covid introdotte dal governo, ha riferito il canale televisivo OE24, citando la polizia.Secondo quanto riportato da OE24, 1,200 agenti di polizia sono stati schierati per garantire l'ordine pubblico. Le manifestazioni hanno portato al blocco di alcune strade e causato problemi con il traffico lungo le vie di Vienna.La scorsa settimana i media austriaci hanno riferito, citando le forze dell'ordine, che circa 40.000 persone hanno partecipato alle manifestazioni contro le restrizioni anti-COVID in diverse città dell'Austria.In Austria il 22 novembre è entrato in vigore un altro lockdown generale introdotto per trattenere la diffusione del coronavirus: per vaccinati e guariti terminerà automaticamente non più tardi del 13 dicembre, mentre resterà attivo per i non vaccinati. L'attuale lockdown prevede il divieto di uscire di casa se non per validi motivi.

