Variante Omicron, primo caso registrato in Alto Adige: è una donna rientrata dal Sudafrica

Variante Omicron, primo caso registrato in Alto Adige: è una donna rientrata dal Sudafrica

Dopo due test negativi, la paziente è risultata positiva al terzo tampone PCR. 04.12.2021, Sputnik Italia

Per la prima volta in Alto Adige si è registrato un caso di positività alla variante Omicron del coronavirus.Ad essere stata contagiata è una donna del meranese, rientrata dal Sudafrica a fine novembre.Dopo essersi sottoposta a due tamponi molecolari, prima a Città del Capo alla partenza e poi a Monaco all'arrivo, la donna era risultata negativa.In seguito, tuttavia, le autorità competenti hanno informato l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di un caso positivo al SARS-CoV-2 riscontrato sullo stesso volo. In precedenza casi di contagio da variante Omicron in Italia erano stati registrati in Campania, dove era stato individuato il paziente zero, e in Veneto.

