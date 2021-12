https://it.sputniknews.com/20211204/usa-sparatoria-fuori-da-un-supermercato-a-dallas-un-poliziotto-morto-14038221.html

USA, sparatoria fuori da un supermercato a Dallas: un poliziotto morto

Attualmente non sono chiari i motivi per i quali sia scoppiato il conflitto a fuoco. 04.12.2021, Sputnik Italia

Un poliziotto ha perso la vita in seguito ad una sparatoria avvenuta appena fuori da un supermercato nella periferia di Dallas, negli Stati Uniti.Stando ai primi rapporti preliminari, un sospetto tiratore ha invece riportato delle ferite e si trova in gravi condizioni.Il poliziotto ha immediatamente risposto al fuoco, ferendo il suo aggressore. Purtroppo, nonostante il rapido trasporto in ospedale, per l'agente di Polizia non c'è stato niente da fare.

