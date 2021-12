https://it.sputniknews.com/20211204/usa-arrestati-i-genitori-di-ethan-crumbley-lattentatore-della-scuola-di-oxford-nel-michigan-14043468.html

USA: arrestati i genitori di Ethan Crumbley, l'attentatore della scuola di Oxford nel Michigan

I genitori di Ethan Crumbley, il ragazzo accusato di aver ucciso quattro compagni di classe a Oxford, nel Michigan, non si sono presentati per il loro... 04.12.2021, Sputnik Italia

James e Jennifer Crumbley sono stati presi in custodia a Detroit, a circa 60 chilometri da Oxford, dove è avvenuta una sparatoria mortale all'inizio di questa settimana, ha riferito Fox, citando le autorità locali.La coppia è stata trovata in un edificio al civico 1100 di Bellevue a Detroit e il loro SUV era parcheggiato nelle vicinanze.I Crumbley sono stati accusati ciascuno di quattro capi di omicidio colposo, dopo che il pubblico ministero ha affermato che i due avrebbero acquistato la pistola per il figlio come regalo di Natale.L'adolescente ha poi aperto il fuoco, uccidendo almeno quattro persone e ferendone altre sette.Ethan sarà processato come adulto secondo il codice penale, nonostante abbia solo 15 anni. Il minorenne è stato accusato di terrorismo e dovrà anche rispondere di quattro omicidi di primo grado, sette accuse di tentato omicidio e dodici accuse di possesso indebito di arma da fuoco.

