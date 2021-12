https://it.sputniknews.com/20211204/sputnik-v-le-ispezioni-oms-in-russia-sputnik-avranno-luogo-non-prima-del-gennaio-2022--14038966.html

Sputnik V, le ispezioni OMS in Russia avranno luogo non prima del gennaio 2022

Sputnik V, le ispezioni OMS in Russia avranno luogo non prima del gennaio 2022

La procedura di approvazione dello Sputnik da parte dell'Agenzia europea per i medicinali è stata avviata lo scorso 4 marzo. 04.12.2021

L'ispezione degli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità in Russia per valutare il vaccino Sputnik V COVID avrà luogo non prima del gennaio 2022.Lo ha riferito a Sputnik l'addetto stampa dell'OMS:All'inizio di ottobre, il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko aveva affermato che tutte le barriere al riconoscimento del vaccino Sputnik V nell'OMS erano state rimosse e che erano rimaste da espletare solamente alcune procedure amministrative.Il vaccino russo Sputnik V è stato approvato in 71 paesi, con una popolazione totale di 4 miliardi di persone, che rappresenta oltre il 50% della popolazione mondiale.Sputnik V è anche al secondo posto nel mondo per numero di approvazioni ricevute dai regolatori governativi. L'efficacia del vaccino è stimata essere del 97,6%, sulla base dell'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, che è superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%).I dati sull'uso di Sputnik V durante la vaccinazione della popolazione in un certo numero di paesi (Argentina, San Marino, Serbia, Ungheria, Bahrain, Messico, Emirati Arabi Uniti e altri) dimostrano che lo Sputnik V è uno dei più sicuri ed efficaci vaccini contro il coronavirus, ha riferito RDIF.

