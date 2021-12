https://it.sputniknews.com/20211204/spazio-esa-rinvia-il-lancio-dei-satelliti-galileo-per-il-maltempo-14038519.html

Spazio, Esa rinvia il lancio dei satelliti Galileo per il maltempo

Spazio, Esa rinvia il lancio dei satelliti Galileo per il maltempo

L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha annunciato la posposizione del lancio degli ultimi satelliti Galileo. 04.12.2021, Sputnik Italia

La messa in orbita dei satelliti Galileo numero 27 e 28 è stata rinviata a causa delle cattive condizioni atmosferiche.Stando a quanto riferito, Il prossimo tentativo di lancio dei satelliti 27-28 con il vettore Soyuz Vs26 dallo spazioporto europeo della Guyana francese è previsto già per stasera alle ore 21:19, ora locale, equivalenti alle 02:09 di domenica in Italia.Come si legge sul sito ufficiale dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Galileo è un sistema che consente di “inviare segnali radio per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo” con una accuratezza “inferiore ai 10 centimetri nel posizionamento”.Si stima che il complesso sistema di GPS di uso civile dei Galileo, grazie alle sue enormi ramificazioni in diversi settori, dall’energia ai trasporti, dall’agricoltura alla finanza, serva oltre 2 miliardi di utenti in tutto il pianeta.

