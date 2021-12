https://it.sputniknews.com/20211204/siria-raid-dei-droni-usa-contro-leader-di-alto-rango-di-al-qaeda-non-si-escludono-vittime-civili-14045039.html

Siria, raid dei droni USA contro "leader di alto rango di al-Qaeda": non si escludono vittime civili

Il Comando americano ha assicurato di aver preso tutte le misure per evitare un coinvolgimento della popolazione civile. 04.12.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco in Siria contro un membro di alto rango del gruppo terroristico al-Qaeda*.Lo riporta Fox News, citando il capitano Bill Urban del Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM):Stando alle parole dell'alto funzionario militare di Washington, i primi dati non permetterebbero di escludere perdite anche tra la popolazione civile:Nella nota viene specificato che il blitz è stato effettuato con un drone d'attacco modello MQ-9.Al momento non è stata resa nota l'identità della figura di alto profilo bersagliata dalle forze americane.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri Paesi

