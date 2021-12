https://it.sputniknews.com/20211204/riconoscimento-vaccini-usa-ue-russia-appello-del-business-gli-anticorpi-non-hanno-nazionalita-14048798.html

Riconoscimento reciproco dei vaccini USA-UE-Russia, appello del business: "Gli anticorpi non hanno nazionalità"

Riconoscimento reciproco dei vaccini USA-UE-Russia, appello del business: "Gli anticorpi non hanno nazionalità"

04.12.2021

I rappresentanti delle più grandi associazioni imprenditoriali russe e straniere chiedono ai governi il riconoscimento reciproco dei certificati vaccinali. Il primo passo è stata la firma di un memorandum congiunto da parte del presidente dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori Alexander Shokhin, del Direttore Generale dell'Associazione delle Imprese Europee Tadzio Schilling, di Ernesto Ferlenghi, Vice Presidente Esecutivo dell'Associazione degli Industriali Italiani in Russia Confindustria Russia, Tim Knoll, Direttore Esecutivo della Camera di Commercio Russo-Tedesca ed Alexis Rodzianko, presidente della Camera di commercio americana in Russia.Il documento esorta la Commissione Europea, i governi nazionali dei paesi UE, gli USA, il Canada, il Regno Unito e la Russia a velocizzare il processo di riconoscimento reciproco dei vaccini e dei relativi certificati.Le associazioni firmatarie del documento che rappresentano EU, USA, Canada e Russia, rappresentano il 50% del PIL mondiale e chiedono ai governi un approccio più pragmatico: la mobilità del personale è vitale per far ripartire il commercio internazionale. Nel quadro dei rapporti Italia - Russia questa problematica significa che senza un riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione in Russia e in Europa molti manager e operai stranieri fanno fatica a tornare in Russia, cosi come molti russi hanno difficoltà ad entrare in Italia con soggiorni superiori ai 5 giorni, per i quali è necessario un periodo di quarantena di 10 giorni.

