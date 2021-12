"Draghi sarebbe uno straordinario presidente della Repubblica ma se viene eletto al Colle si deve andare alle elezioni". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani a Rainews24.In quanto ad altri possibili nomi, Tajani afferma che Berlusconi al Colle sarebbe un'ottima cosa ma non c'è al momento una canditatura ufficiale.

Per il coordinatore di Forza Italia Draghi deve restare alla guida del governo di unità nazionale per portare il Paese fuori dalla pandemia. Berlusconi al... 04.12.2021, Sputnik Italia

Quirinale, Tajani: voto anticipato se Draghi eletto al Colle

© AFP 2021 / JOHN THYS Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento © AFP 2021 / JOHN THYS

Seguici su

Per il coordinatore di Forza Italia Draghi deve restare alla guida del governo di unità nazionale per portare il Paese fuori dalla pandemia. Berlusconi al Colle? Un'ottima cosa ma non c'è una sua candidatura ufficiale.