Quirinale, Fico: "Serve uno sforzo di unità della politica"

Quirinale, Fico: "Serve uno sforzo di unità della politica"

In un'intervista a La Stampa, il presidente della Camera dei deputati ha risposto a diverse domande riguardanti l'elezione del Capo dello Stato, la durata del... 04.12.2021

"Credo che la politica possa e debba fare uno sforzo di unità, senza distinzioni di parte tra maggioranza e opposizione" per l'elezione del Presidente della Repubblica. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un'intervista a La Stampa.Interrogato sulla durata del governo Draghi, Fico afferma che la legislatura "debba andare avanti fino al 2023. Abbiamo delle scadenze importantissime, siamo nella quarta ondata e c'è il PNRR da mettere a terra".Le legge di bilancioSulla manovra, spera in un maggiore coinvolgimento del parlamento, con la calendarizzazione "il prima possibile in Senato e che la Camera possa lavorare a modifiche". L'anno scorso, la Legge di Bilancio era approdata prima alla Camera dei deputati, per la discussione, il Senato si era limitato alla ratifica per i tempi stretti. Quest'anno, Fico spera in una velocizzazione dell'iter.Rincari in bollettaTra i vari temi toccati dal presidente della Camera, c'è anche la questione dei rincari in bolletta e dello stop al Consiglio dei Ministri al contributo di solidarietà dei redditi più ricchi. Per Fico, "un contributo da parte delle persone più facoltose sia sempre un buon segnale di solidarietà nei confronti di chi fa fatica".Rapporti con il PDIn merito ai rapporti politici del M5S, Fico parla di "dialogo privilegiato" con il Partito democratico, specificando che "non dobbiamo commettere l'errore di considerare il nostro rapporto come un cartello elettorale". Non condivide i "continui discorsi sulla presunta subalternità dell'uno o dell'altro"."Sui punti su cui non siamo d'accordo - afferma - serve un lavoro di sintesi nel rispetto reciproco".

2021

