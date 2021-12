https://it.sputniknews.com/20211204/presunte-feste-dal-premier-johnson-durante-lockdown-polizia-di-londra-non-abbiamo-ricevuto-denunce-14036370.html

Presunte feste dal premier Johnson durante lockdown, polizia di Londra: non abbiamo ricevuto denunce

Presunte feste dal premier Johnson durante lockdown, polizia di Londra: non abbiamo ricevuto denunce

La polizia di Londra non ha ricevuto denunce riguardo alle presunte feste nella residenza del primo ministro britannico in Downing Street 10 durante il... 04.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-04T07:47+0100

2021-12-04T07:47+0100

2021-12-04T09:46+0100

politica

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/10035528_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_7525c66d8f0e9680548ddb2f374da4a4.jpg

I media britannici avevano accusato Johnson di aver radunato persone poco prima di Natale nella sua residenza in Downing Street 10, in violazione delle misure che vietavano raduni per via della pandemia di COVID-19. In particolare, il quotidiano Mirror ha riferito che il primo ministro è intervenuto con un discorso di addio all'assistente capo nel novembre del 2020. I media hanno anche riportato che la squadra di Johnson ha ospitato una festa del personale in Downing Street alcuni giorni prima di Natale, quando Londra stava vivendo sotto rigide restrizioni. Da parte sua, Johnson ha dichiarato questa settimana che lo scorso Natale nella sua residenza in Downing Street le misure restrittive sono state rispettate.Alla domanda su cosa accadrebbe se ricevesse una lettera con le relative accuse, ha risposto: "Se riceverò una lettera, la leggerò sicuramente".A seguito del discorso di Cressida Dick, il deputato laburista ed ex ministro ombra Barry Gardiner ha scritto al capo di Scotland Yard, riporta Sky News."Sono stato sorpreso di sentirLa dire che attualmente la polizia metropolitana non sta indagando sulla presunta festa", ha scritto in una lettera.Alla domanda se quest'anno ci sarà una festa di Natale a Downing Street, un portavoce del primo ministro ha detto venerdì che "gli eventi festivi continueranno" alla vigilia del 25 dicembre, ma qualsiasi festa sarà un "evento privato" che non sarà annunciato pubblicamente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, coronavirus, coronavirus nel mondo