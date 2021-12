https://it.sputniknews.com/20211204/nelluniversita-di-pisa-arrivano-le-toilette-genderless-14048428.html

Nell’università di Pisa arrivano le toilette “genderless”

Nell’università di Pisa arrivano le toilette “genderless”

Da giugno 2022 ci sarà almeno un bagno pubblico neutro in ogni edificio. La decisione è stata presa dal rettore Paolo Mancarella su impulso delle richieste... 04.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-04

2021-12-04T22:09+0100

2021-12-04T22:09+0100

Saranno bagni neutri o con un simbolo che unisca con forza i due generi, uomo e donna, per creare una nuova identità ma non connotata.In ogni struttura dell’università pisana ce ne sarà almeno uno.Intanto, mentre è in corso la valutazione sul “censimento” dei servizi igienici, il gruppo universitario "Sinistra Per" ha affisso cartelli coprendo le classiche indicazioni per uomini o per donne.Un Ateneo innovativoL’obiettivo è attuare la piccola rivoluzione entro la fine del mandato dell’attuale rettore Paolo Mancarella che ha fortemente voluto il cambiamento.Altro segnale della direzione presa dall’università di Pisa è stata la decisione, presa nel 2007, di introdurre la carriera alias, il libretto con un nome diverso da quello anagrafico (18 le richieste già andate in porto).La provocazione degli studentiMentre si discute dell’organizzazione pratica di questo cambiamento, gli studenti hanno tappezzato i bagni con volantini e messaggi provocatori."Abbiamo mappato sia i bagni singoli che quelli collettivi. Per i singoli la scelta può essere quella di eliminare qualsiasi etichetta mantenendo solo quella generica che indichi la presenza del wc. Per quelli collettivi l’opzione è togliere ogni simbolo oppure lasciare tra le varie cabine almeno una porta "neutra".

