https://it.sputniknews.com/20211204/natale-confcommercio-gli-italiani-spenderanno-158-euro-a-testa-per-i-regali-14043115.html

Natale, Confcommercio: gli italiani spenderanno 158 euro a testa per i regali

Natale, Confcommercio: gli italiani spenderanno 158 euro a testa per i regali

Sulla spesa nel mese di dicembre pesa l'inflazione, spinta dagli aumenti dei consumi obbligati, che comprimono il potere d'acquisto delle famiglie. 04.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-04T12:34+0100

2021-12-04T12:34+0100

2021-12-04T12:34+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/9919697_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5d373a7bfaa1683cd446fc55d279f620.jpg

Quest'anno gli italiani spenderanno per i regali di natale 158 euro pro capite, rispetto ai 164 del 2020. Una spesa, dunque, lievemente inferiore, ma sostanzialmente in linea con i consumi dell'anno pandemico, sebbene in calo dell'8%, rispetto al 2019, e del 36%, rispetto al 2009.È quanto emerge da un'analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio, secondo la quale il valore della spesa sarà pari a 6,9 miliardi, rispetto ai 7,4 miliardi dello scorso anno.Il clima di fiducia in calo, l'inflazione e i rincari delle bollette rischiano di ridurre ulteriormente la quota di tredicesima destinata ai regali natalizi.La spesa media di dicembre per famiglia si attesta a 1.645 euro, in aumento dello 0,5% in più rispetto all'anno scorso, ma ancora inferiore del 7,5% rispetto al 2019, nonostante l'aumento delle tredicesime complessive destinate ai consumi. Quest'anno, il loro valore raggiunge i 32,6 miliardi contro i 29,7 miliardi nel 2020.A rallentare il ritorno dei consumi ai livelli pre-pandemia è il calo del clima di fiducia delle famiglie, che a novembre "ha ripiegato per il secondo mese consecutivo".La ripresa dell'inflazione colpisce in prevalenza i consumi obbligati, cioè "quei beni e servizi a cui le famiglie non possono rinunciare", facendone aumentare i costi. La compressione del potere d'acquisto si riverbera "principalmente in una contrazione degli acquisti di beni e servizi commercializzabili", spiega Confcommercio.Da un contesto di deflazione, infatti, nell'arco di 12 mesi i prezzi al consumo sono tornati a crescere, subendo una variazione superiore al 3% (3,8% a novembre 2021). Al netto dei risparmi e del costo aggiuntivo per le bollette, la spesa media per i consumi di dicembre derivante dalle sole tredicesime è stimata a 1.645 euro, in aumento dello 0,5% rispetto al 2020.Per Confcommercio, la "modesta variazione positiva è compressa dal costo netto aggiuntivo delle bollette", che pesa per circa 2,3 miliardi di euro sulle famiglie, nonostante l'importante sostegno pubblico."La questione dei consumi, insomma, non sembra ancora essere risolta e senza un perfetto concretizzarsi degli investimenti del PNRR e del processo di riforma è a rischio la ripresa", conclude Confcommercio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia