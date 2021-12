https://it.sputniknews.com/20211204/moratti-contro-zaia-sui-tamponi-ai-no-vax-la-lombardia-continuera-a-farli-14038337.html

Moratti contro Zaia sui tamponi ai no-vax: “La Lombardia continuerà a farli”

Moratti contro Zaia sui tamponi ai no-vax: “La Lombardia continuerà a farli”

E chiede misure più restrittive, come l’obbligo di mascherine all’aperto per le Feste in tutta Italia. Per un Natale più sereno bisogna continuare a insistere... 04.12.2021, Sputnik Italia

Ieri, il governatore del Veneto Luca Zaia ha lanciato la provocazione dello stop ai tamponi gratuiti per i no-vax, per garantire il servizio data l’alta domanda. Ma Letizia Moratti, vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, non è d’accordo.Per Moratti, quindi, oltre ai tamponi, per avere una dimensione più reale dei contagi bisogna continuare a puntare sulle vaccinazioni, sui richiami e su nuove misure più restrittive: elementi che potranno garantire un Natale “più sereno rispetto all’anno scorso”, risultato raggiunto “grazie ai vaccini”.L’assessora, però, ammette, parlando a La Stampa, che si tratta di uno scudo, ma non di una vittoria contro il virus, perché resta il pericolo delle varianti.Ma questa barriera, come si è visto anche in altri Paesi d’Europa, può essere bucata e “anche in Lombardia sono aumentati in questi giorni i contagi e per questo ci aspettiamo un peggioramento della situazione”.Servono altre restrizioniLa vicepresidente della Lombardia spiega che la Regione si sta muovendo per tempo, azionando le leve della macchina della sanità per rispondere alle esigenze, con l’aumento dei letti nelle terapie intensive e l’autorizzazione per l’Ospedale in Fiera, che è “un’opportunità in più per tenere liberi gli ospedali dai ricoveri dei pazienti Covid”. La struttura potrà essere riattivata in 48 ore.La macchina dei vaccini correIn Lombardia, dice la Moratti, si è registrato il 93% di adesioni tra la popolazione vaccinabile (circa nove milioni esclusi i minori di 12 anni) e il 90% di vaccinati tra prima e seconda dose.E la corsa continua, con 81mila dosi al giorno che diventeranno 100mila nelle prossime settimane.

