Mentana contro i no-vax in TV: “Mai più nel mio TG. Sulla salute non ammetto il Bar Sport”

Mentana contro i no-vax in TV: "Mai più nel mio TG. Sulla salute non ammetto il Bar Sport"

Il direttore del telegiornale di La7 difende la sua decisione di non ospitare chi sostiene posizioni contro i vaccini e i negazionisti. 04.12.2021, Sputnik Italia

Ha scatenato polemiche e accuse di censura Enrico Mentana, con il suo post sui social, in cui ha annunciato che nel TG da lui diretto su La7 non ospiterà e non ha mai ospitato no-vax.“Siamo nel pieno della fase più calda della pandemia. O remiamo tutti nella stessa direzione o il contagio ci sovrasterà nuovamente”, dice in un’intervista a Repubblica, spiegando le sue ragioni e sottolineando che quelle annunciate “sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo”.Non è una dittatura informativaIeri, Mentana ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in cui difendeva la scelta di non ospitare no-vax nel suo TG, a differenza di altre trasmissioni televisive.E poi ha elencato anche le altre categorie non ospitate, come i negazionisti dell’Olocausto, i terrapiattisti, coloro che credono nella teoria della sostituzione etnica o ancora chi ritiene che l’uomo non sia mai stato sulla Luna.“Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione”, ha spiegato ancora.E a chi parla di dittatura informativa risponde: “Non dare spazio a un terrapiattista o a chi associa i vaccini al 5G mi sembra una semplice ovvietà”.

