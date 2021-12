https://it.sputniknews.com/20211204/med-dialogues-2021-tra-pandemia-transizioni-e-libia-di-maio-lavorare-sui-diritti-14048950.html

Med Dialogues 2021 tra pandemia, transizioni e Libia. Di Maio: lavorare sui diritti

Med Dialogues 2021 tra pandemia, transizioni e Libia. Di Maio: lavorare sui diritti

La settima edizione dell’evento incentrata sul futuro del popolo libico, sul Libano e sui migranti. Tra le tante sfide anche quella del multilateralismo. 04.12.2021, Sputnik Italia

Si è chiusa dopo tre giorni in formato ibrido la settima edizione dei Rome Med Dialogues, il forum di dialogo sul Mediterraneo allargato, organizzato da Ispi e ministero degli Esteri.Un evento dedicato alle sfide della regione, in cui la stabilizzazione della Libia resta una priorità, come ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, puntando anche sul rispetto dei diritti umani come punto di partenza per la risoluzione dei conflitti in ambito internazionale."Nel corso del 2021 l'Italia, come presidenza del G20 e partner del Regno Unito per la Cop26, hapromosso costantemente l'impegno internazionale sulle sfide con cui la regione Mena si confronta. L'obiettivo che ci ha guidato in questa azione, che continueremo a perseguire, è la costruzione di un futuro incentrato sulle persone e sui loro diritti. Anche nel grande Mediterraneo allargato".Di Maio ha anche sottolineato, in un momento come quello post-pandemia, l’importanza di non lasciare “incompiute le transizioni geopolitiche securitarie, economiche e sociali” che attraversano il Mediterraneo.Tra gli scenari di crisi, centrale la LibiaIn questo "hub di riflessione strategica", rappresentato dai Med Dialogues, il confronto si è concentrato su alcune delle questioni più spinose dell'attualità regionale.Parlando ieri all’inaugurazione dell’evento il premier Mario Draghi ha dichiarato che solo un processo "a guida libica" potrà portare alla stabilizzazione del Paese e perché questo sia possibile il primo passo sono elezioni "libere, eque, credibili e inclusive".In molti hanno usato la terminologia della “bacchetta magica” per riferirsi al voto in Libia. "Le elezioni non sono una bacchetta magica, ma portano legittimità", ha detto il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell.Di Maio ha sottolineato che "è il popolo libico a volere le elezioni, come dimostrano i numeri degli elettori che si sono iscritti al voto, e questo vuol dire che in questo momento le elezioni sono la linfa per garantire la transizione democratica della Libia".Migranti e Ue“Mi dispiace dirlo, gli Stati membri dell'Ue non si sono accordati e le proposte della commissione non sono state accettate", ha detto Borrell sul tema della migrazione, un problema “che vieneesacerbato da situazioni come quella della Bielorussia. Non possiamo permettercelo, non possiamo permettere che le persone diventino un'arma".Sul tema dei migranti è intervenuta, senza mezzi termini anche la ministra degli Esteri della Libia Najla Al Mangoush, che ha lanciato un duro attacco contro le "soluzioni superficiali" date finora alla questione, che "non affrontano le cause del problema" e che sono servite solo a "faregli interessi dei Paesi Ue".Libano in bilicoNella regione del Mediterraneo è sotto i riflettori ed osservato speciale anche il Libano.Una prospettiva che anche l’Ue vuole scongiurare, ha confermato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell che ha garantito il sostegno dell’Unione a Beirut se porterà avanti i passi e le riforme necessarie.

