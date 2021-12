https://it.sputniknews.com/20211204/mali-attacco-ad-autobus-almeno-31-civili-morti-tra-cui-molte-donne-14040298.html

Mali, attacco ad autobus: almeno 31 civili morti, tra cui molte donne

L'autobus, che è stato bloccato sulla strada, è stato dato alle fiamme subito dopo l'eccidio. 04.12.2021, Sputnik Italia

Almeno 31 persone hanno perso la vita ieri in Mali, in seguito ad un attacco ad un autobus carico di civili da parte di miliziani armati non ancora identificati.A renderlo noto sono le autorità locali, stando a quanto riportato dalla Bbc.L'autobus, in provenienza dal villaggio di Songo, era diretto al mercato di Bandiagara, una località nel centro del Paese.Secondo le fonti locali, la maggior parte delle vittime sarebbero donne che si recavano al lavoro al mercato.L'attacco, che non è stato ancora rivendicato da alcun gruppo armato, è avvenuto nella regione di Mopti, da mesi teatro di violenze da parte di combattenti legati all'Isis* e ad al-Qaeda*.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia e in altri paesi

