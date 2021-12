https://it.sputniknews.com/20211204/linfluencer-tunisina-e-la-traversata-del-mediterraneo-postata-sui-social-che-imbarazza-lamorgese-14042198.html

L’influencer tunisina e la traversata del Mediterraneo postata sui social che imbarazza Lamorgese

La 18enne ha pubblicato i filmati dal barcone sorridente e divertita e ha spiegato ai follower di voler entrare illegalmente in Italia su un barcone, ma poi ha... 04.12.2021, Sputnik Italia

È polemica in Tunisia e in Italia per la storia della giovanissima influencer tunisina che ha raccontato la sua traversata illegale verso l’Italia, per diventare una star, per poi ritrattare, sempre con un video social, in cui ha parlato di un’esperienza “terribile”.La ragazza tunisina di 18 anni, Sabee Al Saidi, molto popolare sui social network, con un profilo Instagram con oltre 350mila follower, ha pubblicato le stories e i Tik Tok del suo viaggio attraverso il Mediterraneo verso l’Italia.La trasmissione Dritto e rovescio ha ripreso la vicenda e il leader della Lega Matteo Salvini ha criticato l’accaduto.Una frecciata non troppo indiretta alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.La traversata, i video e i Tik TokLa giovane, originaria della città di Sfax, ha spiegato ai suoi follower che si stava recando illegalmente in Italia a bordo di una piccola imbarcazione da pesca, insieme ad una decina di altri giovani.Foto in posa, sorrisi, moine e atteggiamenti ammiccanti sul barcone. Ma la polemica non si è fatta attendere, prima di tutto in Tunisia.Tanto che, arrivata a Lampedusa, Sabee ha pubblicato un altro video, in cui ha detto di non incoraggiare i giovani ad emigrare illegalmente e aggiungendo di non essere la prima a filmare la traversata clandestina.E poi ha dichiarato che la traversata è stata un’esperienza “terribile”, con alcuni momenti in cui è stata “molto vicina alla morte”."Voglio fare la star dei social media" ha ammesso candidamente davanti alle telecamere di Dritto e Rovescio.

