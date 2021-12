https://it.sputniknews.com/20211204/irlanda-obbligo-di-mascherina-per-bambini-scatena-una-protesta---video-14047358.html

Irlanda: obbligo di mascherina per bambini scatena una protesta - Video

Venerdì, una folla di manifestanti si è radunata a Merrion Square, Dublino, per protestare contro una nuova serie di regole anti-COVID rivolte ai bambini. 04.12.2021, Sputnik Italia

I manifestanti sono scesi in piazza nella capitale irlandese per opporsi all’obbligo per i bambini di indossare una mascherina protettiva. I dimostranti hanno esposto cartelli con scritte contro il nuovo regolamento e hanno scandito slogan. Mercoledì, il governo ha dichiarato che i bambini dai 9 anni in su avrebbero dovuto indossare mascherine nelle scuole, nei negozi e nei trasporti pubblici e ha raccomandato ai genitori di limitare la socializzazione al chiuso tra i giovani.

