Indonesia, erutta il vulcano Semeru: almeno 1 morto e 41 feriti

L'eruzione è avvenuta intorno alle 19:50, ora locale, con il cielo che si è oscurato per alcuni secondi a causa del fumo denso. 04.12.2021, Sputnik Italia

Il vulcano indonesiano Semeru, situato nell'est dell'isola di Giava, ha eruttato quest'oggi, sprigionando nuvole di fumo e cenere e mettendo nel panico i residenti, che sono fuggiti nelle aree vicine.Stando ai primi rapporti preliminari, c'è almeno una vittima causata dall'esplosione del vulcano, mentre altri 41 individui hanno subito ferite da ustione.I video condivisi sui social network mostrano dei residenti che fuggono in macchina in preda al panico, mentre il fumo e la cenere dominano il panorama nel cielo sopra alcuni dei villaggi vicini al vulcano.Addirittura l'intera regione è stata immersa per alcuni secondi nell'oscurità, dopo che le nuvole di cenere sono diventate così dense da oscurare in pieno la luce del sole.Il monte Semeru è la montagna più alta dell'isola di Giava ed è tra i 130 vulcani attivi dell'Indonesia.Dal 1818 ha eruttato almeno 55 volte e in 10 di questi episodi sono state riportate delle vittime.

