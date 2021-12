https://it.sputniknews.com/20211204/incidente-sfiorato-sul-mar-nero-aereo-militare-usa-costringe-volo-tel-aviv-mosca-a-cambiare-rotta-14047028.html

Incidente sfiorato sul Mar Nero, aereo militare USA costringe volo Tel Aviv-Mosca a cambiare rotta

L'aereo da ricognizione elettronico americano Boeing RC-135V Rivet Joint ha costretto un aereo civile Airbus A330 in volo da Tel Aviv a Mosca a cambiare rotta. 04.12.2021, Sputnik Italia

I dati dei portali Flightradar24 e Radarbox rivelano che l'episodio si è verificato ieri mattina verso le 10:00, ora locale, a circa 42-44 gradi di latitudine nord e 37-39 gradi di longitudine est.Secondo i dati a disposizione, l'aereo passeggeri è stato costretto a scendere di quota.Come indicato dal portale PlaneRadar, il velivolo dell'aeronautica militare americana coinvolto nell'episodio è decollato dalla base aerea Souda Bay, sull'isola di Creta, con il nominativo OLIVEW92. Successivamente, mentre era in volo vicino ai confini russi, lo ha sostituito con HOMER59.Gli aerei militari americani compaiono sul Mar Nero in maniera sistematica. Questa settimana, caccia russi Su-27 e Su-30 sono stati fatti decollare per scortare gli aerei da ricognizione RC-135 e CL-600 Artemis, con l'obiettivo di prevenire eventuali violazioni del confine di stato della Federazione Russa.Il ministro della Difesa, Sergey Shoygu, ha rilevato l'attività dei paesi della NATO in prossimità dei confini russi alla fine di novembre. Ha sottolineato che in queste condizioni Mosca è costretta a mantenere pronta al combattimento le sue forze nucleari e ad aumentare il potenziale delle sue forze deterrenti non nucleari.

