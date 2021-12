https://it.sputniknews.com/20211204/il-papa-oggi-vola-in-grecia-in-programma-incontri-politici-e-religiosi-14039640.html

Il Papa oggi vola in Grecia: in programma incontri politici e religiosi

Il Papa oggi vola in Grecia: in programma incontri politici e religiosi

La visita del Papa prosegue in Grecia, dove oggi sarà ricevuto al palazzo presidenziale di Atene. In agenda, nel pomeriggio, l'incontro con leronymus II presso... 04.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-04T09:03+0100

2021-12-04T09:03+0100

2021-12-04T09:56+0100

vaticano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099073_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_532c38d0dda6f3ec217f33cf00e5ef31.jpg

Dopo la visita di due giorni a Cipro, Papa Francesco volerà oggi in Grecia, seconda tappa del suo 35° viaggio all'estero, che proseguirà fino alla mattina di lunedì 6 dicembre. Il programma del Papa in Grecia è denso di incontri politico-istituzionali e religiosi, che si terranno oggi ad Atene, mentre domenica è prevista una visita a Lesbo, l'isola divenuta simbolo dei migranti in fuga dalla guerra.Francesco lascerà Cipro stamane, con una cerimonia di congedo all'aeroporto di Larnaca, alla presenza del presidente della Republica Nikos Anastasiades. Il volo per Atene partirà alle 9:30. L'arrivo è previsto alle 11:10 locali, con accoglienza ufficiale alla presenza del ministro degli Affari Esteri Nikos Dendias.Alle 12:00 il pontefice verrà accolto al Palazzo presidenziale con una breve cerimonia di benvenuto. Seguirà, alle 12:15, la visita di cortesia alla presidente della Repubblica Ekaterini Sakellaropoulou, alle 12:30 l'incontro col primo ministro Kyriakos Mitsotakis e alle 12:45 l'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.Nel pomeriggio, il Papa incontrerà Ieronymos II, arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia. La visita di cortesia è in agenda per le 16:00 presso l'Arcivescovado ortodosso. L'incontro sarà pubblico, alla presenza dei rispettivi seguiti nella Sala del Trono.Alle 17:15 Francesco di recherà alla Cattedrale di San Dionigi, per un incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi. L'ultimo appuntamento della giornata sarà l'incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù, previsto alle 18:45 alla Nunziatura apostolica.

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaticano