Green pass per i mezzi pubblici, Regioni chiedono un'alternativa per gli studenti

L'obbligo di Green pass sui mezzi pubblici rischia di lasciare a casa molti studenti non ancora vaccinati. A lanciare l'allarme è il presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, nel corso della conferenza stampa sulla situazione del Covid-19. Le Regioni chiedono al governo di "dare un'alternativa, una parentesi, un accompagnamento", ai ragazzini non ancora vaccinati per consentire di andare a scuola. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ipotizza un accompagnamento o l'obbligo della mascherina Ffp2 in alternativa. Fedriga fa anche riferimento alla situazione paradossale di chi compie 12 anni nel mese di dicembre o di chi è in attesa di fare la prima dose o di ricevere il green pass. Su questo punto sollecita delle indicazioni precise al governo. Inoltre ricorda che in molti paesini non è facilissimo fare un tampone e questo precluderebbe a molti ragazzini di salire sui mezzi pubblici per andare a scuola. "Avremo questa settimana la questione del green pass per il Tpl. E' la cosa più delicata - rimarca - e su cui dovremmo avere una maggiore attenzione",

