Germania, inondazione riporta alla luce 700 kg di materiale esplosivo

Nello stato federato tedesco della Renania-Palatinato, colpito la scorsa estate da inondazioni, sono stati trovati 695 chilogrammi di munizioni risalenti alla... 04.12.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato da dpa, a seguito di un'inondazione sono state ritrovate proiettili, bombe, granate e articoli pirotecnici.Le autorità locali spiegano che l'acqua ha dilavato una grande quantità di terra, e per questo motivo le munizioni sono riemerse in superficie.A metà luglio, nell'ovest della Germania è arrivata la tempesta Bernd: forti piogge hanno colpito diverse aree della Renania Settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato. Le abbondanti precipitazioni hanno portato a un forte aumento del livello dell'acqua nei piccoli fiumi, provocando inondazioni devastanti in diverse aree. Almeno 180 persone sono morte nel disastro naturale e le infrastrutture hanno riportato danni per miliardi di euro.

