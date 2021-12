Gentiloni, Fitch conferma che l'Italia va nella giusta direzione

https://it.sputniknews.com/20211204/gentiloni-fitch-conferma-che-litalia-va-nella-giusta-direzione-14046025.html

La decisione di Fitch di alzare il rating dell'Italia "conferma il fatto che il Paese sta andando nella giusta direzione". Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha commentato l'upgrade dell'Italia, parlando alla settima edizione dei Med Dialogues, in corso oggi a Roma. "Il livello di crescita mostra che l'Italia è tra i Paesi che stanno crescendo di più (credo che solo la Francia crescerà di più quest'anno) e anche nel 2023 è prevista una crescita intorno al 2,5%: una cosa che non accade da anni. Questa è la via maestra per uscire dalla crisi", ha aggiunto Gentiloni, sottolineando che, a fronte di un alto livello di debito, "la crescita è la prima via d'uscita". L'upgrade dell'Italia a BBB da BBB- è stato comunicato dall'agenzia di rating nella tarda serata di venerdì. La decisione di Fitch, che prevede un outlook stabile con crescita del Pil al 6,2% e il ritorno dell'economia ai livelli pre-pandemia già nel primo trimestre del 2022, conferma le precedenti valutazioni di Standard&Poor's, Moody's e Dbrs.

