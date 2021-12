https://it.sputniknews.com/20211204/covid-italia-e-record-di-terze-dosi-486599-in-24-ore-14044469.html

Covid Italia, è record di terze dosi: +486.599 in 24 ore

Il dato in netto aumento ha influito anche sul numero delle richieste per i Green pass. 04.12.2021, Sputnik Italia

Continuano a correre le dosi di rinforzo anti-Covid in Italia, che nella giornata di ieri hanno fatto segnare la cifra record dall'inizio della campagna di richiamo.Ad effettuare la terza dose, stando ai dati presentati oggi dal governo, sono stati in 423.611, un dato che viene peraltro definito in assestamento, ma che è già il più alto fin oggi.Sale così fino a 7.992.913 milioni il numero di cittadini italiani a cui è stato somministrato il richiamo.Record per le richieste di Green passÈ nuovo record anche per le richieste di Green pass, che sono state 1.240.703 nella sola giornata di ieri.Si ritiene, ad ogni modo, che a spingere questo dato sia stato proprio l'alto numero di vaccinati con terza dose che vogliono ritirare il documento aggiornato.I dati del contagio in ItaliaStando agli ultimi dati, diffusi in Italia nella giornata di ieri, il bollettino della pandemia di Covid-19 in Italia ammonta a 5.077.445 casi di contagio accertati, 134.077 decessi e 4.727.214 guarigioni.Il numero degli attuali positivi è di 216.154, mentre sono 5.385 i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali e 708 quelli che si trovano in terapia intensiva.

