https://it.sputniknews.com/20211204/covid-19-quando-finira-la-pandemia-gli-scienziati-britannici-prevedono-la-data-esatta-14047676.html

COVID-19, quando finirà la pandemia? Gli scienziati britannici prevedono la data esatta

COVID-19, quando finirà la pandemia? Gli scienziati britannici prevedono la data esatta

La pandemia del coronavirus potrebbe richiedere "misure di gestione attive" nei prossimi cinque anni, si apprende dai documenti del Gruppo consultivo... 04.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-04T20:55+0100

2021-12-04T20:55+0100

2021-12-04T20:55+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12791659_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_595a20aa8ea5522118a5329fe5a5acc9.jpg

Inoltre, gli esperti sottolineano che non sono ancora note la copertura vaccinale necessaria, nonché altre misure (test, ventilazione, isolamento dei pazienti, ecc.) per i prossimi 5-10 anni, poiché ciò dipenderà da periodi di tempo in cui vaccini saranno efficaci e dalla natura e dalla durata dell'immunità dopo il secondo contagio, nonché dall'evoluzione in corso del virus.L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a seguito di una riunione di emergenza a fine novembre, ha preso la decisione di classificare come "preoccupante" la nuova variante del coronavirus identificata in Sudafrica. L'OMS ha battezzato il nuovo ceppo B.1.1.529 con la lettera greca Omicron.

https://it.sputniknews.com/20211204/variante-omicron-primo-caso-registrato-in-alto-adige-e-una-donna-rientrata-dal-sudafrica-14045452.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo