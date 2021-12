https://it.sputniknews.com/20211204/como-gdf-scopre-5-lavoratori-in-nero-e-con-green-pass-scaduto-14041153.html

Como, Gdf scopre 5 lavoratori in nero e con Green pass scaduto

Le multe sono scattate sia per i lavoratori, che per i datori di lavoro coinvolti. 04.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-04T13:41+0100

Le Fiamme Gialle di Como, in seguito a dei controlli, hanno identificato cinque soggetti che, secondo le ricostruzioni, avrebbero fornito prestazioni lavorative in nero presso delle attività commerciali.Due di loro, uno albanese e l'altro venezuelano, sono stati rintracciati a Olgiate comasco, mentre altri tre a Erba in Brianza.Per tutti i lavoratori, e i rispettivi datori di lavoro, sono scattate multe e sanzioni amministrative.

