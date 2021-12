Angela Merkel ai titoli di coda: l'ultimo video online alla nazione è un invito a vaccinarsi

https://it.sputniknews.com/20211204/angela-merkel-ai-titoli-di-coda-lultimo-video-online-alla-nazione-e-un-invito-a-vaccinarsi-14045905.html

L'era di Angela Merkel al timone della Germania sta per finire e il cancelliere ad interim si rivolge alla nazione con il suo ultimo videopodcast, in cui... 04.12.2021, Sputnik Italia

Il suo primo intervento di questo tipo risale ai Mondiali del 2006 disputati in Germania, torneo vinto dalla nazionale italiane."Oggi mi rivolgo a voi in questo modo per l'ultima volta. È successo per la prima volta 15 anni fa. In quel periodo era insolito che il capo del governo si rivolgesse ai cittadini direttamente su Internet, in questo modo", ha detto la Merkel nel video, pubblicato sulla pagina YouTube del governo tedesco.Il cancelliere uscente ha dichiarato che nel suo video-intervento vorrebbe parlare per l'ultima volta delle sue preoccupazioni più grandi, indicando la seria situazione epidemiologica nel Paese.Il cancelliere ad interim ha invitato i cittadini tedeschi a vaccinarsi, per superare la pandemia, e ha ringraziato i coloro che sono stati prudenti in questo "periodo difficile".Angela Merkel si dimetterà dalla carica di cancelliere tedesco dopo l'elezione di Olaf Scholz a nuovo cancelliere, il cui insediamento è fissato per l'8 dicembre.

