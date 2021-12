https://it.sputniknews.com/20211204/-scontro-nel-governo-sulle-tasse-salta-il-contributo-di-solidarieta-per-il-caro-bollette-14038628.html

È scontro nel governo sulle tasse, salta il contributo di “solidarietà” per il caro-bollette

È scontro nel governo sulle tasse, salta il contributo di “solidarietà” per il caro-bollette

La proposta del premier Draghi e del ministro Franco è stata bocciata dal centrodestra, che l’ha definita una “patrimoniale mascherata”, e da Italia Viva... 04.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-04T09:23+0100

2021-12-04T09:23+0100

2021-12-04T10:00+0100

mario draghi

forza italia

lega nord

pd

fisco

movimento 5 stelle

italia viva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/13698935_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_738a0b480c68e9f35831dcc15b93060b.jpg

Sterilizzare per un anno o due l’alleggerimento dell’Irpef per chi guadagna più di 75mila euro lordi all’anno. È stata questa la proposta che il ministro dell’Economia Daniele Franco ha illustrato ai partiti di governo ieri, durante la Cabina di Regia.E di certo né lui né il premier Mario Draghi si aspettavano che l’ipotesi, dettata dalla necessità di reperire altri 300 milioni da destinare al caro-bollette, potesse incrinare la maggioranza. Ma così è accaduto.C’è stata una netta spaccatura. Da una parte Leu e Pd, che hanno sostenuto l’idea del ministro e del premier, poi un M5S titubante e diviso al suo interno, e dall’altra parte Italia Viva, Lega e Forza Italia, che hanno subito dichiarato la loro contrarietà a quella che i forzisti hanno chiamato “patrimoniale mascherata”.Dal braccio di ferro coi suoi ministri sul fisco, il capo del governo è uscito a dir poco “insoddisfatto”, secondo quanto raccontano i giornali, ricostruendo il retroscena di una Cabina di Regia e di un Cdm molto teso.Ma, dopo le reazioni, il premier ha dovuto rinunciare.Le novità per il fiscoOltre alla sterilizzazione dell’Irpef per le fasce sopra i 75mila euro, il ministro Franco ha presentato anche un’altra novità, che, diversamente dalla prima, ha suscitato reazioni positive.Una misura, valutata dallo stesso premier Draghi, dopo l’incontro di giovedì con i sindacati, che si aggiungerebbe al previsto alleggerimento dell’Irpef.L’altra novità, invece, è stata bocciata: il congelamento dell’Irpef avrebbe riguardato circa un milione di contribuenti, che avrebbero visto rimandato il taglio di 270 euro previsto dalla riforma delle aliquote.Adesso l’emendamento alla legge di Bilancio dovrebbe essere presentato la prossima settimana in Senato, dove dai 6.300 emendamenti presentati si è scesi a circa 500 “segnalati”, escludendo le proposte che riguardano bonus edilizi, bollette, reddito di cittadinanza, scuola e terremoto.

italia viva

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, forza italia, lega nord, pd, fisco, movimento 5 stelle, italia viva