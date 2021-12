https://it.sputniknews.com/20211203/zaia-basta-tamponi-gratis-ai-no-vax-ma-lobbligo-vaccinale-non-ci-sara-mai-14026168.html

Zaia: “Basta tamponi gratis ai no-vax, ma l’obbligo vaccinale non ci sarà mai”

Zaia: “Basta tamponi gratis ai no-vax, ma l’obbligo vaccinale non ci sarà mai”

Il governatore del Veneto parla di priorità per la mole di test, 140mila al giorno, con un aumento dei casi tra gli studenti. Il Super green pass promosso... 03.12.2021, Sputnik Italia

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia spiega a La Stampa le ragioni della sua decisione sui tamponi anti-Covid, che non saranno più gratuiti per i no-vax: è una questione di priorità.Il Veneto ne effettua 140mila al giorno e se ci sono “3.000 contagiati si debbono fare delle scelte”.Scelte legate anche alla necessità di monitorare le scuole, dove attualmente, spiega Zaia, ci sono quasi 500 contagiati tra gli studenti: “C’è una scala di priorità che va rispettata”.Vaccinazioni ai bambini: scelta dei genitoriIl governatore del Veneto si esprime poi sull’immunizzazione dei più piccoli, la fascia 5-11 anni, per cui è arrivata l’autorizzazione dell’Aifa e ci saranno le dosi da metà dicembre.Zaia è convinto che si tratti di una scelta dei genitori, ma ammonisce: “Noi adulti non possiamo nasconderci dietro la vaccinazione dei bambini per metterci lcuore in pace”, perché “è scandaloso che ci sia ancora un 25 /30 per cento di adulti che devono vaccinarsi. Questo è il vero tema”. Che “qualcuno, come ho sentito, sostenga che vaccinare i bambini serva per andare a tamponare la quota degli adulti che si rifiutano, non lo tollero”.Sì al Super green passInfine, Zaia promuove il nuovo strumento rafforzato, voluto dal governo Draghi per controllare la pandemia.Il governatore ricorda che, già in zona arancione, ci sono strette decise sulle chiusure e sugli spostamenti: “Il Super green pass invece impedisce proprio che si facciano queste chiusure, garantendo l’accesso a quelli che si sono vaccinati o sono guariti”.

