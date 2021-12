https://it.sputniknews.com/20211203/voli-f-16-in-giappone-governatore-prefettura-aomori-aumentano-sfiducia-verso-le-forze-usa-14033418.html

Voli F-16 in Giappone, governatore prefettura Aomori: "aumentano sfiducia verso le forze USA"

Il governatore della prefettura giapponese di Aomori, Shingo Mimura, ha dichiarato che la ripresa dei voli di caccia statunitensi F-16 "aumenta la sfiducia... 03.12.2021, Sputnik Italia

Lo scorso martedì, un caccia americano F-16, di stanza nella base aerea di Misawa, in Giappone, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Aomori, nel nord del Giappone, nel corso del quale ha sganciato due serbatoi di carburante. Uno dei serbatoi è stato ritrovato nei pressi della cittadina di Fukaura. Nelle vicinanze è stato rinvenuto anche il secondo serbatoio. Non ci sono state segnalazioni di vittime. Nel frattempo, il caccia è rimasto all'aeroporto di Aomori. A causa del suo atterraggio di emergenza, martedì è stata chiusa la pista, il che ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli commerciali.Le autorità della città di Misawa, in cui è avvenuto l'incidente, hanno annunciato, nella serata di giovedì, di aver ricevuto un avviso dai militari americani che riporta che "è stata effettuata un'analisi dell'incidente, lo scafo è stato preparato, è stata eseguita una prevenzione a fondo e i voli di addestramento degli F-16 proseguiranno".Il Giappone ha presentato alla parte americana una lettera, in cui chiede di spostare il caccia dall'aeroporto di Aomori il prima possibile, rimuovere i serbatoi di carburante e fare sforzi per garantire la sicurezza e scoprire le cause dell'incidente. Il Giappone ha anche chiesto agli Stati Uniti di sospendere i voli dei caccia F-16, fino a quando non sarà garantita la sicurezza di volo e non saranno chiarite tutte le ragioni di quanto accaduto.Il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, ha definito la decisione di riavviare i voli "molto spiacevole" e ha chiesto scusa al governatore di Aomori.

