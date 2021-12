https://it.sputniknews.com/20211203/variante-omicron-loms-frena-ancora-nessun-decesso-legato-a-omicron-14031872.html

Variante Omicron, l'OMS frena: "Ancora nessun decesso legato a Omicron"

Variante Omicron, l'OMS frena: "Ancora nessun decesso legato a Omicron"

L'agenzia Onu resta però in attesa dei dati di diversi Paesi che stanno effettuando i test del caso. 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T15:25+0100

2021-12-03T15:25+0100

2021-12-03T15:25+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/10118010_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_f8051a337e060ebcfd729270ccd9bf30.jpg

Attualmente, l'Organizzazione mondiale della Sanità non ha ricevuto informazioni relative ad eventuali decessi legati alla nuova variante Omicron del Sars-CoV2.Lo ha rilevato oggi Christian Lindmeier, portavoce dell'Agenzia a Ginevra:Lindmeier ha quindi rimarcato che nei prossimi giorni ci si aspetta che giungano ulteriori informazioni, a mano a mano che i Paesi si attrezzeranno per ulteriori verifiche.Omicron potrebbe diventare maggioritariaNelle scorse ore, l'Agenzia sanitaria dell'Unione Europea ha stimato che nel corso dei prossimi mesi la variante Omicron potrebbe diventare preponderante nel mondo."Le evidenze attuali su trasmissibilità, gravità della malattia e fuga immunitaria sono altamente incerte per la variante Omicron del coronavirus pandemico. Tuttavia, i dati preliminari dal Sudafrica suggeriscono che potrebbe avere un sostanziale vantaggio di crescita rispetto alla variante Delta. In tal caso, i modelli matematici indicano che Omicron dovrebbe causare oltre la metà di tutte le infezioni da Sars-CoV-2 nell'UE/Spazio economico europeo entro i prossimi mesi", si legge nella nota dell'Agenzia.Riguardo alle tempistiche esatte, viene sottolineato che maggiore sarà tale vantaggio di crescita da parte di Omicron rispetto alle variante Delta, tanto prima essa inizierà a causare la maggior parte di infezioni da Sars-CoV-2.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo