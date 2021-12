https://it.sputniknews.com/20211203/variante-omicron-in-sudafrica-i-contagi-vanno-avanti-ad-un-ritmo-mai-visto-14034211.html

Variante Omicron, in Sudafrica i contagi vanno avanti "ad un ritmo mai visto"

In poco più di due settimane, si è passati da un aumento del 2% fino ad una percentuale del 24%, emersa nell'ultima rilevazione. 03.12.2021, Sputnik Italia

La variane Omicron sta determinando una diffusione del coronavirus "ad un ritmo mai visto", specialmente nel Gaueng, la provincia maggiormente interessata dalla nuova variante in Sudafrica.Lo ha riferito Bruce Mellado, consulente del governo provinciale al quotidiano Daily Maverich, precisando che i sintomi della malattia rimangono lievi.Nel Gauteng, una delle provincie più popolose del Sudafrica, che comprende anche Johannesburg e la capitale Pretoria, i funzionari della sanità pubblica affermano che i tassi di casi positivi sono aumentati dal 2% di metà novembre al 24% di questa settimana.Potenzialmente, come affermato dalla presidente della South African Medical Association Angelique Coetzee, si ritiene che la capacità di diffusione di Omicron possa essere superiore a 6, per un valore più alto di quello di Delta:Secondo l'Agenzia sanitaria dell'Unione Europea, Omicron potrebbe diventare la variante maggioritaria nel corso dei prossimi mesi, andando a sostituirsi alla Delta, preponderante fino a questo momento dalla sua apparizione.

