Vaccino Covid, Locatelli: "Quarta dose possibilità concreta"

Vaccino Covid, Locatelli: "Quarta dose possibilità concreta"

Per il coordinatore del Cts il vaccino obbligatorio è l'ultima risorsa. La decisione spetta alla politica. 03.12.2021

"Una quarta dose del vaccino contro il Covid è una possibilità concreta". Lo ha detto a Sky Tg 24 Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, a Sky Tg 24. In Italia ancora 1 milione e 300mila persone mancano all'appello per la prima dose. In 7 milioni hanno già ricevuto la terza dose di richiamo "La dose booster - riferisce il coordinatore del cts - è già stata somministrata a 7 milioni di persone. E solo nella giornata di ieri abbiamo avuto 430mila vaccinazioni, di cui 30mila prime dosi". Obbligo vaccinalePer Locatelli rendere il vaccino obbligatorio è "l'ultima risorsa se la situazione dovesse peggiorare ma al momento non vedo gli estremi per questo".Lo scienziato infine rileva che l'obbligo vaccinale "implica molti aspetti di natura sociale e politica" che "vanno lasciati al decisore politico".

