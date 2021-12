https://it.sputniknews.com/20211203/usa-congresso-approva-la-legge-antishutdown-14026049.html

USA, Congresso approva la legge antishutdown

Le due Camere hanno detto sì ai finanziamenti per il governo fino al prossimo 18 di febbraio. 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T08:07+0100

2021-12-03T08:07+0100

2021-12-03T08:57+0100

mondo

usa

Camera dei Rappresentanti e Senato degli Stati Uniti hanno approvato nelle scorse ore il disegno di legge che di fatto evita lo shutdown del Paese che, in assenza di ulteriori finanziamenti, sarebbe scattato alla mezzanotte di venerdì.La misura, che permetterà al Paese di andare avanti fino al prossimo 18 febbraio, sarà ora sottoposta al presidente Joe Biden, che vi apporrà la propria firma evitando così la crisi.La Camera, a maggioranza democratica, è stata fatta passare con 221 voti a favore e 212 contrari, mentre in Senato la conta è stata di 69 a 28.Il precedente disegno di legge sul finanziamento alle spese del governo, la cui scadenza era fissata alla mezzanotte del 3 dicembre, era stato approvato solo il 30 settembre.Lo shutdown, qualora si verificasse, non significherebbe l'arresto di tutte le funzioni del governo, con la polizia, l'esercito, i controllori del traffico aereo, gli impiegati delle poste e altri servizi governativi essenziali che continuerebbero regolarmente a ricevere uno stipendio.Dal 1980 si sono verificati 10 shutdown ai finanziamenti per il governo americano, con il più lungo della durata di 35 giorni a cavallo tra la fine del 2018 e l'inizio 2019.A scatenarlo, nell'occasione, furono i fortissimi attriti tra l'allora presidente Donald Trump e i democratici del Congresso per i finanziamenti al muro al confine tra Stati Uniti e Messico.

usa

mondo, usa