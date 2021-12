https://it.sputniknews.com/20211203/torino-gdf-sequestra-6-tonnellate-di-fuochi-dartificio-illegali-5-denunciati--14026857.html

Torino, Gdf sequestra 6 tonnellate di fuochi d'artificio illegali: 5 denunciati

Il materiale pirotecnico era destinato alla vendita, in previsione delle prossime vacanze natalizie. 03.12.2021, Sputnik Italia

I militari della Guardia di Finanza di Torino hanno posto sotto sequestro oltre sei tonnellate di fuochi d'artificio, stoccati in maniera illecita e destinati ad essere messi in commercio per le prossime festività natalizie.Il materiale pirotecnico era stoccato illecitamente in otto diversi depositi, situati nel quartiere Parella, a Torino, ma anche ad Avigliana, Caselle Torinese, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo e Roletto.Nella maggior parte dei casi, i fuochi d'artificio sono stati trovati senza alcuna protezione o delimitazione.Secondo le stime delle Fiamme gialle, la vendita al dettaglio del materiale pirotecnico avrebbe potuto fruttare circa 1 milione di euro.

