Pregliasco: "Il Covid diventerà endemico e ci sarà una vaccinazione come per l'influenza"

Pregliasco: “Il Covid diventerà endemico e ci sarà una vaccinazione come per l’influenza”

Il virologo spiega quale sarà il futuro della pandemia, con il virus che resterà presente e bisognerà continuare a proteggersi.

Parla dell’effetto di un sasso nello stagno, con onde più grandi e via via più leggere, ma che proseguono nel tempo, per spiegare l’andamento della pandemia da coronavirus, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano.Parlando al Corriere della Sera, l’esperto sottolinea che “non riusciremo a eradicare il virus con le vaccinazioni anche al 100% di tutti” e l’immunità di gregge resta “un obiettivo teorico, ovviamente irraggiungibile anche perché c’è questa quota di persone che perdono la protezione e quindi la malattia diventerà endemica”.Covid-19 come l’influenzaIl coronavirus “rimarrà con noi e bisognerà continuare a proteggersi probabilmente da ulteriori varianti perché sono la peculiarità di questo virus”.Il vaccino o l’essere guariti, infatti, “non garantisce una protezione per la vita”, rispetto ad altre malattie infettive.I coronavirus non danno la certezza di non riammalarsi, “perché l’1% dei guariti si reinfetta”.Per Pregliasco, “come conviviamo col virus dell’influenza” faremo con il coronavirus.

