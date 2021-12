https://it.sputniknews.com/20211203/papa-francesco-al-sinodo-ortodosso-non-rassegniamoci-di-fronte-alle-divisioni-del-passato-14027824.html

Papa Francesco al Sinodo ortodosso: "Non rassegniamoci di fronte alle divisioni del passato"

Il Papa è arrivato ieri a Cipro, prima tappa del suo viaggio che, fino al 6 dicembre, lo porterà anche in Grecia. 03.12.2021, Sputnik Italia

"Auspico di cuore che aumentino le possibilità di frequentarci, di conoscerci meglio, di abbattere tanti preconcetti e di porci in docile ascolto delle rispettive esperienze di fede. Sarà per ciascuno un'esortazione stimolante a fare meglio e porterà a entrambi un frutto spirituale di consolazione". Con queste, parole Papa Francesco si è espresso nel corso dell'incontro col Santo Sinodo nella Cattedrale ortodossa di Nicosia, a Cipro.Nel suo intervento, il Pontefice ha assicurato ai "fratelli ortodossi" "la preghiera e la vicinanza mia e della Chiesa cattolica nei problemi più dolorosi che vi angosciano come nelle speranze più belle e audaci che vi animano".Il Papa ha quindi messo in guardia dall'"assolutizzare certi usi e abitudini, non essenziali per vivere la fede" e dal permettere che le "tradizioni, al plurale e con la 't' minuscola, tendano a prevalere sulla Tradizione, al singolare e con la 'T' maiuscola".Secondo Francesco, è vitale che la Chiesa trovi il coraggo di spogliarsi "di ciò che, pur prezioso, è terreno, per favorire la pienezza dell'unità".Un pensiero alla riconciliazioneIl Vescovo di Roma ha quindi proseguito, parlando della riconciliazione tra Chiesa cattolica e ortodossa, storicamente divise da "ampi solchi", sottolineando come la volontà dello Spirito Santo sia quella di un riavvicinamento tra le comunità cristiane, pur mantenendo ognuno "i propri modi e il proprio stile".In conclusione, Francesco ha sottolineato che "Non mancano anche oggi falsità e inganni che il passato ci mette davanti e che ostacolano il cammino", dovuti in maggior misura al fatto che "secoli di divisione e distanze ci hanno fatto assimilare, anche involontariamente, non pochi pregiudizi ostili nei riguardi degli altri".Una serie di "preconcetti basati spesso su informazioni scarse e distorte, divulgate da una letteratura aggressiva e polemica", che però distorcono "la via di Dio, che è protesa alla concordia e all'unità".

