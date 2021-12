https://it.sputniknews.com/20211203/palermo-promozione-unica-combo-taglio-capelli--vaccino-anti-covid---video-14032852.html

Palermo, promozione unica: combo taglio capelli + vaccino anti-Covid - Video



Combo taglio capelli, regolazione barba + vaccino anti-Covid: è quello che propone ai clienti una nuova iniziativa lanciata dal parrucchiere palermitano Nunzio... 03.12.2021, Sputnik Italia

Il progetto di Nunzio Reina, titolare del salone da parrucchiere Newman nel centro di Palermo, è volto ad accelerare la campagna vaccinale, proponendo ai clienti che si vogliono somministrare un siero anti-Covid uno spazio comodo ed accogliente, dove questi possono tagliarsi i capelli o farsi la barba, mentre aspettano il loro turno. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con le autorità sanitarie locali. L’idea dell’imprenditore Reina è stata condivisa dal commissario per l'emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, che ha sottolineato l’importanza di raggiungere chiunque voglia farsi vaccinare. Per i medici della squadra, nel salone è stata preparata una stanza sanificata con un lettino e tutto il necessario per la vaccinazione. I clienti che hanno aderito all'iniziativa hanno condiviso la loro opinione a proposito dell'idea. Tutti gli intervistati l'hanno vista sotto una luce positiva.

