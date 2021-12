https://it.sputniknews.com/20211203/onu-attesa-il-6-dicembre-la-decisione-sui-rappresentanti-permanenti-di-afghanistan-e-myanmar-14037359.html

Il 6 dicembre l'Assemblea generale delle Nazioni Unite esaminerà il rapporto del Comitato delle credenziali che in precedenza aveva deciso di rinviare la... 03.12.2021, Sputnik Italia

"L'Assemblea generale dovrebbe esaminare questa domanda lunedì 6 dicembre", ha affermato la portavoce, riferendosi al rapporto sugli esiti della riunione del comitato tenutasi in precedenza.Il comitato aveva rinviato la decisione sulla rappresentanza dell'Afghanistan e del Myanmar presso l'ONU. I rappresentanti permanenti di Myanmar e Afghanistan presso le Nazioni Unite, considerati illegittimi dai nuovi governi dei suddetti stati, continueranno a ricoprire le loro cariche fino a quando il comitato non prenderà una decisione a riguardo.Il Comitato delle credenziali è composto da nove membri. Tra gli altri, include rappresentanti della Federazione Russa, della Cina e degli Stati Uniti. Il comitato si riunisce ogni anno in autunno e valuta le domande di tutti i 193 paesi membri sulle credenziali dei loro rappresentanti presso le Nazioni Unite nel corso dell'attuale sessione dell'Assemblea generale e formula raccomandazioni, che vengono poi approvate dalla decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.Quest'anno il comitato ha attirato particolare attenzione della stampa, poiché le forze salite al potere in Afghanistan e Myanmar hanno dichiarato l'illegittimità dei rappresentanti permanenti nominati dalle precedenti autorità. Nel frattempo, gli attuali rappresentanti permanenti non intendono lasciare le proprie cariche.In precedenza, il movimento Talebani* ha inviato una lettera all'ONU in cui ha affermato che il rappresentante permanente dell'Afghanistan, nominato dal governo precedente, Ghulam Isaczai, non rappresenta più il Paese nell'organizzazione. I talebani hanno annunciato di aver nominato un nuovo rappresentante afghano all'ONU, Muhammad Suhail Shaheen. Da quando i talebani sono saliti al potere, Isaczai li ha ripetutamente criticati alle Nazioni Unite. In particolare, ha sostenuto che il governo che hanno formato non era inclusivo e li ha anche accusati di violazioni dei diritti umani.Il rappresentante permanente del Myanmar presso le Nazioni Unite, Kyaw Moe Tun, nominato prima del cambio di potere nel Paese, si è espresso contro i militari e ha sostenuto apertamente il movimento di opposizione. L'attuale amministrazione militare ritiene che Kyaw Moe Tun non rappresenti il Paese.*Organizzazione soggetta a sanzioni delle Nazioni Unite per attività terroristiche

