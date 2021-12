https://it.sputniknews.com/20211203/no-vax-zaia-basta-con-le-menate-vaccinarsi-e-la-soluzione-14031249.html

No-vax, Zaia: "Basta con le menate, vaccinarsi è la soluzione"

No-vax, Zaia: "Basta con le menate, vaccinarsi è la soluzione"

In Veneto, su 700 pazienti Covid ricoverati negli ospedali, l'83% non è vaccinato. Il presidente Zaia: "Siamo la regione che vaccina di più in Italia". 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T13:14+0100

2021-12-03T13:14+0100

2021-12-03T13:14+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/843/78/8437801_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa2711808541c22d9c67d0a864d6dbf8.jpg

"Io ho l'obbligo di dire la verità ai cittadini. Non ce l'ho con i no-vax ma vaccinarsi è la soluzione. Non possiamo continuare a diffondere l'alibi che questo virus si cura a casa. Basta". Così il presidente del Veneto Luca Zaia si sfoga ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1, parlando della decisione delle Ulss venete di non effettuare più tamponi per i non vaccinati.Zaia specifica, inoltre, che se è vero che il "93% si è curato a casa" senza "pneumologie e terapie intensive molti sarebbero morti".Mascherine all'apertoSul ritorno delle mascherine nelle città italiane, il governatore ha tenuto a sottolineare che il dispositivo diventa obbligatorio all'aperto "in zona gialla, noi probabilmente passeremo in zona gialla nel giro di qualche settimana visto l'incremento dei contagi. Io la mascherina - ha aggiunto - la porto sempre quando mi trovo in un assembramento, serve buon senso".Obbligo vaccinaleSull'ipotesi di rendere il vaccino obbligatorio, Zaia si dice contrario per ragioni di praticità."Non c'è un modello vaccinale nel mondo che abbia raggiunto il 100%. - ha affermato - La vaccinazione obbligatoria prevedrebbe il Tso, ed è fattibile in un paese in cui non possiamo nemmeno chiedere la carta d'identità ad un cittadino? Per favore siamo seri!".La situazione in VenetoIn Veneto ci sono stati 3.116 nuovi contagi e 9 morti nelle ultime 24 ore, secondo i numeri del bollettino di oggi, venerdì 3 dicembre, della regione. I tamponi effettuati sono 98.015 tamponi, mentre il tasso di positività è al 3,18%. Aumenta il numero dei ricoveri, 25 in più rispetto a ieri per un totale di 664. Di questi gli ospedalizzati in area non critica sono 549 (+15) e in terapia intensiva sono 115 (+10).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia