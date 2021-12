https://it.sputniknews.com/20211203/no-vax-nas-scoprono-280-medici-negazionisti-erano-al-lavoro-sospesi-o-non-immunizzati-14028663.html

No-vax, Nas scoprono 280 medici negazionisti: erano al lavoro sospesi o non immunizzati

No-vax, Nas scoprono 280 medici negazionisti: erano al lavoro sospesi o non immunizzati

Scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione sanitaria. 03.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-03T11:00+0100

2021-12-03T11:00+0100

2021-12-03T11:00+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169275_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_74374db7bb462c5c6f53b5123b78ad71.jpg

l Carabinieri del nucleo dei Nas hanno scoperto 281 medici no-vax che continuavano ad esercitare, pur essendo stati sospesi o non essendo immunizzati.È il risultato di una serie di controlli svolti in tutta Italia ed atti ad appurare la presenza di personale sanitario che continua a violare la normativa anti-Covid.In totale, sono state controllate oltre 1.600 strutture pubbliche e private e le posizioni di circa di 4.900 medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri e fisioterapisti.Dei 281 scoperti, 126 erano già stati sospesi in precedenza, proprio perché non avevano adempiuto all'obbligo vaccinale.Otto sono invece i medici di famiglia e i pediatri individuati tra Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio che non si erano immunizzati.Il blitz dei Nas non ha riguardato solo il personale sanitario: le verifiche hanno infatti fatto scattare accertamenti anche nei confronti di diverse Asl in Calabria, Sicilia, Molise e provincia di Bolzano, per non aver preso provvedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti del personale che non si era vaccinato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia