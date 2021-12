https://it.sputniknews.com/20211203/ministro-esteri-ungheria-fallite-le-politiche-dintegrazione-dei-migranti-nelleuropa-occidentale-14032390.html

Ministro Esteri Ungheria: fallite le politiche d'integrazione dei migranti nell'Europa occidentale

Le politiche d'integrazione dei migranti in Europa occidentale sono fallite, l'UE non è in grado di risolvere l'attuale grave crisi migratoria, ha dichiarato... 03.12.2021, Sputnik Italia

"Le cosiddette politiche d'integrazione nell'Europa occidentale sono completamente fallite. E vediamo comunità parallele. Vediamo che i nuovi arrivati non rispettano assolutamente chi abita in questi paesi. Ora l'Unione Europea sta affrontando gravi sfide e rischi culturali e di civiltà", ha detto il ministro ungherese, in un'intervista alla radio pubblica lettone.Come possibile soluzione, Szijjarto ha proposto il trasferimento del potere decisionale agli stati membri.Nelle ultime settimane si è registrato un aumento dei flussi di rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa che cercano di raggiungere l'Europa occidentale dalla Bielorussia attraverso Polonia, Estonia, Lituania e Lettonia.

